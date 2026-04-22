Larrosa afirma que la proposta de prohibir el burca a Lleida pretén "protegir la dona"

LLEIDA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha afirmat aquest dimecres que la proposta de la Paeria de prohibir l'ús del burca a l'espai públic i en espais municipals té la voluntat de "protegir la dona".
En una entrevista de Rac 1 recollida per Europa Press, Larrosa ha dit que aquesta mesura s'emmarca a defensar drets fonamentals i drets de les dones i que va acompanyada d'un pla sociocomunitari d'acompanyament "molt potent".
En concret, l'article 12 de l'ordenança de civisme proposa prohibir vestimenta que oculti el rostre en espais públics per garantir "la interacció social en els termes habituals i propis d'una societat lliure i democràtica".
La prohibició "no regeix en llocs de culte" ni espais on sigui normal o habitual anar amb el rostre cobert per costums socials acceptats o quan s'exerceix un dret fonamental, segons la Paeria.
DEIXAR DE FER SERVIR LES DONES
Preguntat per si la seva proposta s'assembla a la que va plantejar l'exalcalde de Lleida del PSC, Àngel Ros, i que el Tribunal Suprem va tombar, Larrosa ha respost que la proposta de Ros tenia com a "rerefons" afers vinculats amb la seguretat i la identificació de persones.
"Nosaltres parlem de drets fonamentals i dels drets de les dones. Creiem que les dones que porten aquesta vestimenta ho fan de manera obligada", i ha dit que és el moment que les religions deixin de fer servir les dones.
Sobre les paraules de la portaveu del Govern central i ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, que ha demanat un debat "assossegat" i pedagogia sobre l'ús del vel integral, Larrosa ha afirmat que respecta aquestes afirmacions.
HUMILIA LES DONES
Ha afegit que ell creu que la "vestimenta que es fa servir no té res a veure amb drets religiosos", perquè si fos així tota la comunitat musulmana de Lleida aniria vestida amb la cara tapada, i ha assegurat que ha rebut missatges de suport per la seva proposta.
"La posició del govern municipal és que el burca i altres vestimentes humilien les dones", ha insistit Larrosa, que ha explicat que la Paeria no té censat quantes dones fan servir el burca a la ciutat.
Preguntat per si ha parlat sobre aquesta qüestió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que no, però que sí que ha "intercanviat opinions" amb representants del Govern, que assegura que respecten la proposta del seu govern municipal.
Larrosa també ha subratllat que la proposta que fan a Lleida no s'allunya de les posicions feministes del PSC.