L'arribada de turistes internacionals a Catalunya es redueix un 6,2% al gener amb 1.273,57 milions de despesa

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
Catalunya va rebre un total d'1.010.902 turistes internacionals al gener, la qual cosa suposa un descens del -6,22% respecte al mateix mes de l'any anterior, amb una despesa de 1.273,57 milions, un 14,8% més, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Malgrat la caiguda, es tracta de la segona millor dada d'arribades de turistes internacionals i la millor quant a despesa en un mes de gener a Catalunya de la sèrie històrica.
De mitjana, cada turista que va visitar Catalunya es va gastar al dia 185 euros al gener, un 12,66% més que el mateix mes de l'any anterior, i s'hi va estar 6,82 dies.
En total, la despesa mitjana per persona es va situar en 1.260 euros, un 22,36% més que el gener de l'any anterior.
Des de començaments d'any, 1.010.902 turistes han visitat Catalunya (+-6,22%) i han deixat una despesa de 1.273,57 milions d'euros (+14,75%).
Per comunitats, la més visitada va ser les Canàries amb el 27,85% del total de turistes internacionals que van viatjar al país, seguida de Catalunya (19,72%) i Madrid (14,95%).