L'arribada de turistes internacionals a Catalunya cau un 5,4% al març amb 1.637,28 milions de despesa

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
Catalunya va rebre un total d'1.298.043 turistes internacionals durant el mes de març, la qual cosa suposa un descens del -5,39% respecte al mateix mes de l'any anterior, amb una despesa de 1.637,28 milions, un 13,3% més, segons les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Malgrat la caiguda, es tracta de la tercera millor dada d'arribades de turistes internacionals i la millor quant a despesa en un mes de març a la comunitat de la sèrie històrica.
De mitjana, cada turista que va visitar la comunitat va gastar al dia 223 euros al març, un 1,19% més que el mateix mes de l'any anterior, i va passar 5,65 dies a Catalunya. En total, la despesa mitjana per persona es va situar en 1.261 euros, un 19,75% més que el març de l'any anterior.
Des de principis d'any fins al març, 3.496.323 turistes han visitat Catalunya (-2,64%) i hi han deixat una despesa de 4.282,87 milions d'euros (+15,42%).
Per comunitats, la més visitada va ser les Canàries amb el 22,94% del total de turistes internacionals que van viatjar al país, seguida de Catalunya (19,06%) i Andalusia (17,15%).