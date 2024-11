L'àrea de Barcelona reuneix el 75% dels habitatges socials en construcció de la Generalitat

Té 2.928 habitatges en construcció i 56 que la Generalitat comprarà a InmoCaixa

BARCELONA, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

L'àrea metropolitana de Barcelona reuneix el 74,56% dels habitatges socials de lloguer que estan en construcció o adquisició per part de la Generalitat, i que preveu lliurar a famílies entre el 2025 i el 2029.

Catalunya disposa de 3.551 habitatges en construcció i la Generalitat ha adquirit 451 habitatges a InmoCaixa per 30,4 milions d'euros per incorporar-los al parc públic, la qual cosa suma un total de 4.002 habitatges, segons les dades del Govern.

D'aquesta manera, l'arc metropolità de Barcelona suma 2.928 habitatges en construcció, als quals s'han de sumar els 56 d'InmoCaixa a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

La resta d'habitatges que s'estan construint està a les veguerías de Girona (282), el Penedès (211), el Camp de Tarragona (73), l'Alt Pirineu (45) i Catalunya central (12), mentre que a Lleida i les Terres de l'Ebre no n'hi ha de previstos encara.

Els habitatges d'InmoCaixa, tots acabats, estan en els municipis de Vic (78), Salou (77) Girona (72), Lleida (51), el Vendrell (47), Reus (39), Vila-seca (17) i Terrassa (14).

Aquests pisos formen part de la primera fase de 20.000 habitatges del pla d'habitatge del govern de Salvador Illa per arribar a construir 50.000 fins al 2030, que està dotat amb 1.100 milions d'euros a l'any.

La primera fase es complementa amb els 5.063 potencials habitatges que es poden edificar als solars que ja són propietat de la Generalitat i els que preveu aconseguir mitjançant la convocatòria de febrer de la reserva pública.

La resta d'immobles per arribar als 50.000, i així resoldre el problema d'accés a l'habitatge que tenen els catalans, s'esperen construir als terrenys que encara no tenen la qualificació de solar perquè hi manca algun tràmit.

INMOCAIXA

L'adquisició dels habitatges d'InmoCaixa es formalitzarà durant la setmana del 16 de desembre, i uns 270 estan actualment llogats i 127, buits.

Els contractes de lloguer vencen de manera gradual i el primer objectiu d'aquesta adquisició és garantir la qualificació d'habitatge protegit.