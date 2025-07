L'ARC obre una nova convocatòria d'ajuts per gestionar residus industrials a Catalunya

BARCELONA 4 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) de la Generalitat ha obert una nova convocatòria de subvencions per impulsar projectes que millorin la gestió de residus industrials a Catalunya amb una dotació inicial de 2 milions d'euros.

El termini per presentar sol·licituds és del 7 de juliol fins al 7 d'octubre del 2025 i la resolució es farà en 6 mesos com a màxim, segons ha informat l'ARC aquest divendres en un comunicat.

Els projectes subvencionables es classificaran en 3 classes: Classe A, modificació de processos productius i aplicació tecnològica per gestionar residus; Classe B, projectes de recerca industrial i de desenvolupament; i Classe C, formació i serveis de consultoria sobre gestió de residus per a associacions empresarials.

Els ajuts es divideixen en dues línies de subvenció, la primera s'adreça a empreses gestores de residus per a projectes individuals o en col·laboració (Classes A i B) i la segona és per a associacions empresarials del sector de la gestió de residus (Classe C).

La quantitat màxima subvencionable és de 300.000 euros per a projectes de Classe A i B, 75.000 euros per a projectes de Classe C i 400.000 euros com a límit global màxim per beneficiari.

Així, les dotacions màximes són del 40% per a la Classe A (fins a un 60% per a pimes), del 50% per a la Classe B (fins a un 80% per a pimes i col·laboració efectiva) i del 50% per a projectes de Classe C.