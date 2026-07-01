Lara Hernández abandona Sumar després d'arxivar-se la denúncia per assetjament

MADRID 1 jul. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora general de Moviment Sumar, Lara Hernández, ha decidit abandonar el partit abans de l'assemblea general i després d'arxivar-se la investigació interna per presumpte tracte vexatori a uns treballadors, la qual ha qualificat de "campanya de desprestigi" en contra seu.
És més, Hernández ha denunciat que ha patit des de fa quatre mesos, des que es va obrir la investigació, un conjunt de "mentides" i "injúries" que s'han demostrat falses.
D'aquesta manera, Hernández dimiteix de tots els càrrecs dins el partit i renuncia a presentar-se a la seva reelecció en el congrés de Sumar de l'11 de juliol. Per tant, no figura en l'única candidatura formalitzada per renovar la direcció que encapçalen la portaveu al Congrés dels Diputats, Verónica Martínez, i la secretària d'estat de Drets Socials, Rosa Martínez.
Fonts del partit han confirmat a Europa Press que Hernández no figura en l'única llista que s'ha formalitzat dins el termini i han assegurat haver contactat amb Hernández per explorar la possibilitat que tingués un lloc a l'executiva.
La renúncia d'Hernández suposa un episodi més en la crisi de Moviment Sumar arran de la dimissió de l'exsecretària d'Organització Laura Moreno entre dures acusacions contra la ja ex-coordinadora general per una investigació interna sobre un presumpte maltractament a treballadors.
El protocol antiassetjament es va obrir arran de la denúncia d'un grup de dirigents de Sumar que relataven comportaments suposadament vexatoris per part d'Hernández a cinc empleats. No obstant això, aquests treballadors han comunicat que no ratifiquen la renúncia i, per tant, la investigació ha quedat arxivada, com ha explicat la mateixa Hernández.