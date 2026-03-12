L'Aquàrium de Barcelona retorna al mar un milió de litres d'aigua depurada a la setmana

PUERTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
L'Aquàrium de Barcelona retorna al mar més d'un milió de litres d'aigua depurada cada setmana i, mitjançant el seu sistema de filtració, cada hora i mitja es renoven 6 milions de litres d'aigua que circulen pels seus aquaris, ha explicat l'entitat en un comunicat aquest dijous.
Aquest procés funciona sense interrupció des de la inauguració del centre marí el 1995 i permet garantir la vida dels més d'11.000 animals de 600 espècies diferents que habiten a l'aquari.
Amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua el pròxim 22 de març, el centre posa en valor la importància de la gestió responsable dels recursos hídrics i visibilitzar la tecnologia que permet mantenir ecosistemes marins vius fora del seu entorn natural.