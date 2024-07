L'app de rutes de muntanya Wikiloc arriba als 15 milions d'usuaris a tot el món

Amb seu a Girona, té 54 milions de rutes de 80 disciplines diferents



GIRONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

L'aplicació catalana Wikiloc ha arribat aquest estiu als 15 milions d'usuaris a tot el món, després d'aconseguir durant aquest any les 54 milions de rutes de muntanya per a excursionistes i ciclistes.

L'empresa va néixer a Girona el 2006 de la mà de l'enginyer Jordi Ramot, i en els últims quatre anys ha sumat 8 milions d'usuaris, la qual cosa representa un creixement de més del 100%, segons dades facilitades a Europa Press.

Després de gairebé 20 anys aglutina activitats de 80 disciplines diferents, des de senderisme i 'trail running' fins a rutes amb raquetes de neu, caiac, a cavall o adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.

Espanya és on més rutes té, amb 30 milions d'excursions pels Pirineus o els Picos de Europa, entre altres zones; i a països com Itàlia o el Brasil té 4 milions de rutes respectivament.

La comunitat autònoma amb més rutes és Catalunya, seguida d'Andalusia, Comunitat Valenciana, Madrid, Castella i Lleó, País Basc i Aragó.

COM FUNCIONA?

L'aplicació es pot utilitzar de manera gratuïta o pagant, i aquesta última opció permet enviar les rutes a un rellotge intel·ligent o consultar mapes en 3D.

Els mateixos usuaris són els que s'encarreguen de registrar les rutes i afegir la informació i les imatges necessàries perquè la resta puguin fer-la.

Després de l'excursió, els usuaris la poden valorar i els 32 treballadors que actualment té l'empresa s'encarreguen que l'aplicació funcioni correctament.

DONAR A CONÈIXER L'APP

Les oficines de Wikiloc són a Girona, des d'on Ramot i la directora d'operacions, Montserrat Jordi, dirigeixen l'empresa amb la majoria de les accions, mentre que el fons Miura Partners en té el 40%.

Per al futur, l'aplicació té com a objectiu augmentar les funcionalitats i posar més esforços en accions de màrqueting i comunicació per potenciar la internacionalització.