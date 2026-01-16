Laporta nega l'estafa a una inversora el 2016 i diu que va ser un "incompliment contractual"

El seu advocat assegura que no va signar cap contracte
BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, investigat per una presumpta estafa de 91.500 euros el 2016 a una inversora ha assegurat aquest divendres davant la titular del jutjat d'instrucció 22 de Barcelona que es tractaria, en tot cas, "d'un incompliment contractual, però en cap cas d'una estafa o un engany", segons ha explicat el seu advocat, Jordi Pujante, després de la seva declaració.
Segons la interlocutòria a la qual ha tingut accés Europa Press, la querellant, en exercici de la seva activitat inversora, va tenir coneixement a mitjans del 2016 de dues oportunitats d'inversió a través d'un agent de banca privada "que presentaven condicions atractives".
Una de les opcions era invertir 50.000 euros en un contracte de préstec a Core Store, societat amb seu a Espanya que oferia una rendibilitat d'un 6%, de manera que la inversió anava destinada a l'execució d'un pla estratègic per a l'ascens del Club de Futbol Reus Deportiu de la segona divisió B a la segona divisió A.
La segona, invertir 54.000 euros en la subscripció d'accions a CSSB Limited, societat radicada a Hong Kong, en què la inversió anava destinada a un projecte de creació a la Xina d'una acadèmia de formació futbolística inspirada en la Masia del FC Barcelona.
La querellant sosté que va invertir un total 104.000 euros entre les dues societats, amb les quals presumptament tenen vinculació els investigats --entre ells, a més de Laporta, també hi figuren el vicepresident del club blaugrana, Rafael Yuste; l'economista Xavier Sala i Martín i l'ex-director general Joan Oliver--, dels quals només va recuperar 12.500 euros el 2024.
No obstant això, l'advocat de Laporta ha assegurat que entre els anys 2023 i 2024 se li van retornar tots els interessos de la inversió a Core Store i entre 2024 i 2025 se li va retornar, si no la totalitat, "tres quartes parts" del capital que va invertir en l'esmentada societat, un fet que també ha reconegut l'advocat de la inversora, Pepe Oriola, que ha dit que ha recuperat 35.000 dels 50.000 euros.
Pujante ha subratllat que Laporta va ser administrador solidari de Core Store fins al 2019, però que mai va estar vinculat a CSSB Limited, i que tampoc no va ser utilitzat com a "ganxo" per vendre productes financers.
El lletrat de Laporta ha dit que entenen que "no hi ha un cas penal", sinó que en tot cas s'hauria d'esmenar per la via civil, i ha defensat que el president del Barça no va intervenir ni en la signatura d'aquest contracte ni en cap altre, en les seves paraules textuals.
Sobre per què no es va informar la inversora que el Reus presentava pèrdues i estava en situació d'impagament quan es va oferir la inversió a la querellant, l'advocat ha dit que Laporta en "desconeixia" els detalls, ja que no era la persona que s'ocupava del projecte i ha dit ser optimista amb la investigació, que espera que es tanqui aviat.
TRES INVESTIGATS MÉS
Laporta, que ha respost a totes les parts, s'ha limitat a dir a la sortida dels tribunals que "ha anat bé".
Aquest divendres també havien de declarar Yuste, Sala i Martí i Oliver, però no ho han fet, segons les fonts judicials consultades, perquè no se'ls ho ha notificat a temps i que, ara com ara, les seves compareixences no tenen data.