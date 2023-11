Laporta (FC Barcelona) assegura que l'Espai Barça és "un projecte de ciutat"

Del Río destaca que la sostenibilitat del projecte ha facilitat el finançament

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 8 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha assegurat que el futur Espai Barça és "un projecte de ciutat", a més de ser el projecte institucional més important del club.

Ho ha dit aquest dimecres en una trobada organitzada en el Tomorrow Building, que se celebra entre dimarts i dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona en paral·lel amb l'Smart City Expo World Congress.

També hi ha participat el CFO del club, Manel del Río, i la presidenta del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), Mons Badia, ha estat la moderadora.

Laporta ha celebrat la bona "col·laboració" entre el club i l'Ajuntament de la ciutat en la construcció del projecte i ha assenyalat que ja tenen tots els permisos per dur a terme la construcció.

Ha recordat que el projecte serà autosostenible econòmicament i que la generació d'ingressos que proporcionarà permetrà retornar el crèdit de 1.500 milions d'euros sense "hipotecar actius del club o dependre de les quotes dels socis".

DEL RÍO

Del Río ha destacat que la sostenibilitat ambiental del futur estadi ha facilitat el finançament del projecte, ja que li ha permès accedir a fonts de finançament com els bons verds.

Ha dit que això va ser clau per aconseguir el capital, ja que en aquell moment els tipus d'interès estaven en plena pujada i hi va haver "problemes amb els bancs".

"Tenir accés a aquests bons verds ens va permetre arribar a tipus d'inversors diferents que ens van donar la tracció que necessitàvem, no només per aixecar els diners, també per tenir tipus d'interès sostenibles amb el flux de caixa que hem planejat amb els analistes d'ingressos", ha explicat.

El directiu ha afegit que "ser sostenible no és només bo per al medi ambient, també és més barat", i ha posat d'exemple la factura de la llum, que abans de la reforma de l'Spotify Camp Nou era d'un milió d'euros i que serà de zero un cop es faci la renovació.