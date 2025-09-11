Laporta expressa el suport del Barça a la llengua catalana, "amenaçada per la intolerància"

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha expressat aquest dijous el compromís del Barça amb la llengua catalana, que veu "amenaçada per la intolerància".
En declaracions als mitjans després de la tradicional ofrena floral del club al monument de Rafael Casanova, ha destacat que el Barça participa en aquest acte des de fa més de 100 anys i que manté un "ferm compromís amb la defensa dels drets i llibertats de Catalunya".
Ha afegit que la seva junta directiva defensarà sempre una catalanitat "autèntica, respectuosa, que es fa respectar, una catalanitat que és integradora i es fa voler", perquè, ha assegurat, són els valors fundacionals del club.