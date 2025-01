Laporta declara que "no en sabia res" i que apareix en la querella per la seva notorietat

El seu advocat sosté que no va signar cap contracte i que demanarà que la causa es torni a arxivar

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha negat durant la seva declaració com a investigat per un delicte d'estafa al jutjat d'instrucció 6 de Barcelona tenir cap coneixement de la inversió de 2,4 milions d'euros que els querellants van fer a CSSB Limited, societat amb seu a Hong Kong de la qual era propietari majoritari Core Store, de la qual ell va ser administrador solidari entre 2011 i 2019.

La presumpta estafa es va produir el 2017, quan els membres d'una família que va guanyar un premi de la Primitiva van anar a comprar-se un vehicle d'alta gamma i el comercial del concessionari els va convèncer perquè invertissin a CSSB Limited, propietària del club de futbol xinès BIT FC, i se'ls va prometre una rendibilitat d'un 6% per un ascens a primera divisió que no es va produir mai.

LAPORTA ASSENYALA JOAN OLIVER

L'advocat dels querellants, Joan Comas, que ha manifestat que Laporta ha declarat que "ell no en sabia res", que no li constava la inversió dels afectats ni sabia que la seva imatge apareixia al fulletó promocional de les inversions.

L'advocat sosté que els últims comptes presentats per Core Store són els del 2017, que Laporta va signar, i que aquest dilluns ha dit davant la jutgessa substituta que els va revisar, però sosté que no sabia que aquesta societat --de la qual era administrador solidari juntament amb l'ex-director general del FC Barcelona Joan Oliver-- estava vinculada amb CSSB Limited.

Segons el lletrat, Laporta ha assenyalat Oliver com la persona que estava al corrent de les operacions de Core Store i ha dit que ell no sap qui era el titular del compte en el qual es van ingressar els 2,4 milions d'euros.

L'advocat ha sol·licitat que es practiquin noves diligències: "Tot el que ens diuen que no saben i no se'n recorden ho hem demanat a través de bancs, perquè qualsevol comissió rogatòria a la Xina és inviable, per això hem demanat els extractes dels comptes de Core Store i que expliquin per què l'agència tributària també està investigant aquest transvasament de diners".

L'advocat ha assenyalat que Laporta ha demanat una oportunitat per explicar-se i que no ha aportat absolutament res, en les seves paraules textuals: "Un negoci ben gestionat i que no ha sortit bé ho entén tothom i no és un delicte, però això ho han de demostrar".

"CAMPANYA EN CONTRA" DE LAPORTA

L'advocat de Joan Laporta, Jordi Pujante, ha subratllat a la sortida dels jutjats que aquesta querella ja es va arxivar en una primera ocasió i que el seu defensat no té vinculació amb aquesta presumpta estafa perquè el que va passar "van ser diverses inversions de projectes empresarials que no van sortir" com ells haurien volgut.

A més a més, ha assegurat que Laporta no coneixia la família querellant, un fet que Comas ha refutat minuts després en assegurar que van ser clients del bufet d'advocats al qual pertany Laporta perquè li van portar "altres assumptes" després de guanyar la loteria.

L'advocat del president del FC Barcelona ha reiterat que Laporta no va signar cap contracte, que de les diligències practicades es desprèn que no ha comès cap delicte i que espera poder sol·licitar l'arxivament de la causa aviat perquè Laporta no té cap relació amb una querella en la qual diu que apareix el seu nom "per donar importància a un assumpte que no en té o fer una campanya en contra d'ell".

DOS INVESTIGATS MÉS

Aquest dilluns també han declarat com a investigats l'amo del concessionari de cotxes de luxe al qual van acudir els querellants, que els va recomanar invertir a CSSB Limited, i la seva aleshores parella, una assessora de Bankinter; tots dos han reconegut que van ser els que van posar en contacte els afectats amb CSSB Limited.

Comas ha explicat que tots dos han explicat que els van aconsellar que invertissin a CSSB Limited perquè "hi havia persones populars i que no podia sortir malament de cap manera" i que, de fet, ells mateixos hi van invertir 75.000 euros dels quals n'han recuperat un 65%.

Preguntats per si no sabien que CSSB Limited, que era gestora del Reus, havia deixat de pagar les nòmines dels jugadors, tots dos han dit, segons Comas, "que no en sabien res".