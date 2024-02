L'APDCAT defensa "limitar" l'ús de dades biomètriques i adverteix de riscos

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 27 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha defensat "limitar" l'ús de dades biomètriques com les empremtes i l'iris dels ulls pels riscos que comporta aquesta pràctica, com la suplantació d'identitat.

En el marc d'una conferència en el Mobile World Congress (MWC) 2024, celebrat al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, el cap d'assessorament jurídic de l'APDCAT, Xavier Urios, ha recordat que el reglament general de protecció de dades restringeix l'ús dels biomètrics a "circumstàncies específiques" i els sotmet a una protecció especial.

Urios ha defensat que no està permès utilitzar les empremtes dactilars per al control horari dels treballadors ja que, al seu parer, el consentiment no es pot considerar lliure "ni la mesura proporcionada".