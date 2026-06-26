L'Apce demana no "tancar la porta al diàleg" sobre la limitació a comprar habitatge

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
L'Associació de Promotors de Catalunya (Apce) ha criticat la possibilitat que el Parlament tramiti per la via de lectura única la proposició de llei sobre la limitació a la compra d'habitatge en determinats àmbits del mercat residencial, i ha demanat no "tancar la porta al diàleg".
En un comunicat aquest divendres, ha reclamat als grups parlamentaris reconsiderar la tramitació de la proposició de llei com a lectura única per tramitar-la per la via ordinària "que permeti un debat real, plural i tècnicament fonamentat".
L'associació ha assegurat que "una qüestió d'aquesta transcendència, importància i complexitat requereix diàleg, consens, rigor i estabilitat normativa, i no hauria de ser objecte d'una tramitació parlamentària exprés", i ha considerat que la iniciativa desincentivarà l'oferta i dificultarà l'accés a l'habitatge.
"Existeix el risc que els efectes de la norma acabin sent contraris als objectius perseguits, amb una reducció de la inversió i construcció de nou habitatge, de la rehabilitació i, en conseqüència, dels habitatges disponibles", ha sostingut.
Així mateix, ha alertat "del risc d'utilitzar de manera indiscriminada expressions com compra especulativa per referir-se a realitats molt diferents" i ha considerat que hi ha una elevada càrrega política respecte a aquesta qüestió.