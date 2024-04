L'apagada de la TDT provoca una "carència" de televisions petites a Catalunya dos mesos després

La falta d''estoc' no estarà "regularitzada" fins a l'estiu

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

L'apagada del senyal en qualitat o definició estàndard (SD) dels canals de la Televisió Digital Terrestre (TDT) que es va oficialitzar el 14 de febrer ha provocat una "carència" de televisions petites a Catalunya que es manté dos mesos després.

"Encara no estem al 100%, ni molt menys recuperats, de l''estoc' que hauríem de tenir", ha explicat el president del Gremi de comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, Joan Carles Calbet, en unes declaracions a Europa Press.

Les televisions petites, les de 24 o 28 polzades i que valen uns 200 euros de mitjana, són les que la majoria de gent té a la cuina o a l'habitació i que professionalment es coneixen com a segones televisions, ja que majoritàriament les famílies no les utilitzen a la sala d'estar.

Preguntat per la recuperació de l'oferta, Calbet ha detallat que "fins a l'estiu no estarà regularitzada", ja que les famílies aniran a les segones residències durant el període vacacional i s'adonaran que els seus televisors antics ja no funcionen.

"GAIREBÉ NINGÚ NO SE'N RECORDAVA"

Segons Calbet, tot i que l'apagada ja estava prevista des de gener del 2023, "gairebé ningú no se'n recordava", i ni fabricadors, ni distribuïdors, ni magatzems ho tenien previst en la producció.

"En el moment en què hi ha un pic de demanda, totes les previsions es desmunten, i això explica que encara ens estiguem recuperant de la situació", ha afegit.

L'alta demanda ha obligat a anticipar vaixells i contenidors, procedents de la Xina i de Corea, però la mesura no ha estat suficient per no acabar amb l''estoc', perquè "no és tan ràpid".

INCREMENT DE LA DEMANDA

L'apagada, que només permet l'emissió de canals d'alta definició (HD), ha provocat un increment considerable de la demanda de televisors, i en dos mesos s'ha venut el que habitualment es ven en sis: "Al principi vam esgotar 'estoc' de la majoria de models".

També s'ha incrementat la venda de descodificadors, un aparell d'entre 30 i 40 euros que permet veure els canals en HD amb una televisió antiga.

El president del gremi ha assegurat que aquest és "un producte que abans gairebé no es venia", si bé ha valorat que es tracta d'una solució temporal, ja que a llarg termini obliga a comprar-se igualment un televisor nou.