L'AP-7 i la C-16 segueixen tallades per reparar els "danys en la via" després de les protestes agràries

Glòria Sánchez - Europa Press
BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 entre Borrassà i Vilademuls (Girona) i la C-16 entre Casserres i Berga (Barcelona) segueixen tallades aquest dimarts a primera hora per reparar els "danys a la via" després de les protestes dels agricultors que han aixecat tots els talls que encara quedaven pendents aquest dilluns després de reunir-se amb el president Illa.
Així ho ha apuntat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, on assenyalen que a ambdues carreteres es fan desviaments senyalitzats.
Els agricultors catalans havien realitzat des de dijous passat mobilitzacions i talls de vies al llarg del territori contra l'acord entre la Unió Europea (UE) i Mercosur i, a més de l'AP-7 i la C-16, també s'havien tallat la C-38 al seu pas pel Coll d'Ares (Girona) i els accessos al Port de Tarragona de la T-11 i l'A-27.