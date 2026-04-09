L'Any Catalunya-Japó tanca amb més de 100 activitats i assenyala el país com a "soci estratègic"

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Any Catalunya-Japó ha acabat amb 131 activitats tant a Catalunya com al país asiàtic per impulsar les relacions institucionals, culturals, gastronòmiques, arquitectòniques, econòmiques i de recerca i innovació, i assenyala el Japó com un "soci estratègic" de Catalunya.
Durant un acte al Palau de Pedralbes, el conseller d'UE i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, i la cònsol del Japó a Barcelona, Akiko Shikata, han destacat aquest dijous les accions desenvolupades al llarg d'aquest any, informa el Govern en un comunicat.
Entre les fites destaca la presència catalana a l'Exposició Universal d'Osaka i el memoràndum d'entesa que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va signar amb la ciutat de Kyoto durant el seu viatge institucional, destaca el Govern en un comunicat aquest dijous.
També s'ha impulsat la diada de Sant Jordi i la Diada Nacional de Catalunya al Japó, i activitats culturals a Catalunya, com l'actuació de l'Orquestra Filharmònica de Tòquio al Palau de la Música Catalana i la celebració del Sakura a diversos municipis catalans, a més d'accions per reforçar les relacions econòmiques i gastronòmiques.
COMITÈ CATALUNYA-JAPÓ
Duch s'ha compromès a consolidar una nova etapa de relacions amb el país asiàtic: "Volem transcendir aquesta efemèride i avançar cap a una col·laboració cada vegada més estructurada, més profunda i més permanent".
L'acte de tancament ha coincidit amb la reunió plenària del Comitè Catalunya-Japó, un òrgan que es reuneix anualment, amb representants del Govern i del consolat, per fer seguiment del Pla Japó 2024-2027 i de les relacions bilaterals en àmbits com el turisme, l'empresa, la recerca, la cultura o la salut.