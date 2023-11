L'ANC veu en el pacte PSOE-ERC "una reculada per a l'independentisme i una submissió" a l'Estat

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

L'ANC ha advertit aquest divendres que el pacte entre el PSOE i ERC és "una reculada per a l'independentisme i una submissió a l'Estat".

En diverses anotacions a X recollitdes per Europa Press, l'entitat presidida per Dolors Feliu assegura que el conflicte polític "no se soluciona amb un perdó", en referència a l'amnistia.

"Si volem normalització, que reconeguin el dret a l'autodeterminació i la voluntat majoritària del Parlament", i ha afegit que no és clar que l'amnistia beneficiï tots els afectats, i probablement exculparà els policies de l'1-O.

Sobre que es reactivi la taula de diàleg, l'ANC ha restat credibilitat a la taula i vaticina que serà "una nova presa de pèl que no arribarà enlloc".

Quant a condonar part del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), qüestiona que l'Estat perdoni a Catalunya els 15.000 milions d'euros "per culpa de l'espoli fiscal" que, segons l'entitat, continuaran patint els catalans.

RODALIES

També critica que s'anunciï un traspàs integral de Rodalies, perquè "dependrà d'una empresa amb la participació d'un 50% de l'Estat, que podrà vetar les decisions estratègiques", i creu que no queden clars ni els terminis ni el finançament.

"I el més greu és que el pacte incorpora un acatament de l'ordenament jurídic espanyol, que implica una renúncia a la unilateralitat", ha lamentat l'entitat, que també veu descoordinació entre ERC i Junts.