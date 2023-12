L'ANC veu una instrumentalització de la Comissió de Peticions del PE per "atacar la immersió"

BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha criticat aquest dilluns una instrumentalització de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu (PE) "amb l'objectiu partidista d'atacar la immersió" lingüística a Catalunya.

En un enfilall de publicacions a X recollides per Europa Press, l'entitat ha lamentat que la missió de la delegació d'eurodiputats de la Comissió de Peticions, que presideix Dolors Montserrat (PP), per recaptar informació sobre la immersió "és un exemple flagrant de discriminació dels drets de la minoria lingüística catalana".

En aquest sentit, l'ANC registrarà aquest dimecres a la seu de la Comissió Europea a Barcelona una carta en la qual assenyala la "instrumentalització" de la delegació i assegura que la matèria d'educació no és competència de la Unió Europea.

"La instrumentalització de les institucions de la UE com la comissió PETI estableix un precedent perillós, ja que qüestiona la seva imparcialitat, sobretot quan s'utilitza com una eina contra els drets d'una minoria nacional com la catalana", afirma l'entitat.

Finalment, l'ANC assegura en la carta que el PP fa "dècades que ataca la llengua i la identitat catalanes amb tota mena de mitjans polítics i legals" i demana a la Comissió Europea respecte i consideració pel model d'educació d'immersió.