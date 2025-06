L'ANC veu en la Conferència de Presidents un "nou escarni" a Catalunya

BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -

L'ANC ha considerat aquest divendres que la celebració de la Conferència de Presidents autonòmics, amb la participació del president de la Generalitat, Salvador Illa, a Barcelona és "un nou escarni" a Catalunya.

"Mostra el lloc i el tracte que el règim monàrquic i la Constitució del 1978 atribueixen a Catalunya: una comunitat autònoma al mateix nivell que La Rioja, Cantàbria o Múrcia", recullen en un comunicat, després de destacar que això té greus implicacions.

Segons l'ANC, l'assimilació de Catalunya a una comunitat autònoma evidencia que continua sent "un país ocupat per dret de conquesta" i afegeixen que això s'agreuja per la participació del president de la Generalitat en la trobada.

També acusen Illa de legitimar "l'espoliació colonial espanyola de més de 22.000 milions anuals", atès que l'ordre del dia de la Conferència de Presidents inclou abordar la qüestió del finançament.

A més a més, en matèria d'habitatge, creuen que es repetiran les "falses promeses" de trobades anteriors.

"Per moltes reunions autonòmiques que es facin, el president del Govern central i els presidents autonòmics, que viuen gràcies a aquest robatori, no reconeixeran mai el dret dels catalans a disposar dels seus impostos, fruit del seu treball", ha resolt.