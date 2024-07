L'ANC reuneix 1.500 manifestants a Barcelona per la "rebel·lió judicial" contra l'amnistia

Criden "Illa no" i llencen pa davant de la Generalitat: 'Ja no ens alimenten molles'



BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

L'ANC ha reunit aquest dissabte per la tarda a Barcelona uns 1.500 manifestants segons xifres municipals, i milers segons els convocants, sota el lema 'Desobeïm als jutges espanyols: Independència', contra la "rebel·lió judicial" davant de la Llei d'Amnistia.

Entre els assistents han estat el nou president de l'ANC, Lluís Llach, en la seva primera manifestació en el càrrec; la presidenta de Junts, Laura Borràs, i la diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada.

La marxa ha començat sobre les 17 a la plaça Urquinaona, des d'on ha recorregut part de la Via Laietana per desembocar a la plaça Sant Jaume, on Llach ha pronunciat un discurs, i la convocatòria ha acabat sobre les 18.30.

LLUÍS LLACH

Llach ha reivindicat l'aplicació total de la Llei d'Amnistia: "Ens aixequem contra la rebel·lió judicial fins que s'amnistiï l'últim CDR i tots els exiliats puguin tornar lliures".

Ha afirmat que la judicatura "prevarica" amb decisions polítiques contra el poder legislatiu per frenar l'independentisme.

A més, ha exigit a ERC que "no faci cap col·laboració activa o passiva" amb el PSC.

Així, una de les consignes que ha instat a corejar davant de la Generalitat ha estat "Illa no", contra un acord ERC-PSC que possibilités la presidència socialista de Salvador Illa en el Govern vinent.

Els manifestants han llençat barres i trossos de pa davant de la Generalitat --a distància, ja que hi havia tanques-- al crit 'Ja no ens alimentin molles', parafrasejant la cançó d'Ovidi Montllor 'Tot explota pel cap o per la pota' (1974).

"MALA APLICACIÓ" DE LA LLEI

La vicepresidenta de l'ANC, Nohemí Zafra, ha declarat als periodistes que "el tribunal va decidir no aplicar l'amnistia a les persones responsables de l'1-O. Per tant, és una mala aplicació" de la nova llei.

Ho ha contrastat amb que "l'endemà es coneix que sí que aplica l'amnistia als 46 policies que van pegar de manera indiscriminada i desproporcionada" a participants en la votació de l'1-O, que eren pacífiques, ha destacat.

"Estem absolutament en contra d'això; no com la Generalitat, que s'ha pronunciat a favor", ha retret al Govern de Pere Aragonès.

LAURA BORRÀS (JUNTS)

Laura Borràs (Junts) ha declarat als periodistes que la unitat de l'independentisme és per aconseguir la independència, però ha reivindicat que serveixi també per a "la força de la unitat antirrepresiva".

"Ens persegueixen a tots per independentistes, ens acusin de terrorisme o ens acusin d'alta traïció", ha dit.

LAIA ESTRADA (CUP)

Laia Estrada ha declarat que la CUP sempre ha anat advertint que l'independentisme ha de "tenir certa cautela" davant del poder judicial de l'Estat.

"Coneixem perfectament el tarannà franquista que impregna aquest aparell judicial espanyol, i especialment l'alta judicatura", ha afegit.

L'ANC ha informat que entre els qui recolzen la convocatòria hi ha la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya, els CDR, Intersindical, Comissió de la Dignitat, Alerta Solidària, Voluntaris per la República i Associació Memòria Contra la Tortura.

JA HI HA NOVA SAMARRETA DE LA DIADA

Aquest mateix dissabte, l'ANC ha anunciat que ja és a la venda de la samarreta anual de la Diada.

És de color verd i inclou el lema 'Fem + curt el camí. Independència'.