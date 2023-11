L'ANC retreu a Òmnium no haver-los convocat a l'acte davant el TJSC

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

L'ANC ha retret aquest dimarts a Òmnium Cultural no haver-los convocat ni avisat de l'acte davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per protestar contra la investigació de l'Audiència Nacional contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, en el cas de Tsunami Democràtic.

"S'ha venut com un acte unitari, malgrat que l'ANC no hi ha estat convocada, ni tan sols avisada", destaquen en un comunicat, per deixar clar que també condemnen la investigació de l'Audiència Nacional i que els hagués agradat fer-ho assistint a aquest acte.

Segons l'ANC, els membres de l'entitat inclosos en la causa de Tsunami Democràtic, igual que la resta, mereixen "tot el respecte i suport", i defensen novament que només la independència els portarà a la llibertat, en una anotació a X recollida per Europa Press.