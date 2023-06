L'ANC respon a Aragonès que l'únic front comú necessari és per "culminar la independència"

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

L'ANC ha dit aquest dimarts que la proposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, d'impulsar un front democràtic independentista només és necessari si és per "culminar la independència".

En una anotació a Twitter, recollida per Europa Press, l'ANC ha defensat que el "mandat popular no és salvar Espanya" d'un possible govern de PP i Vox després de les eleccions generals del 23 de juliol.

"L'única estratègia efectiva a Madrid és la confrontació. L'únic front democràtic necessari ha de ser d'independentistes, per culminar la independència. Independència o eleccions", ha subratllat.