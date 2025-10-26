L'ANC reivindica a Urquinaona la "lluita independentista" i la reacció a la sentència del 'procés'

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha reivindicat la "lluita independentista" i la reacció a la sentència del 'procés' aquest diumenge des de la plaça Urquinaona de Barcelona, en una concentració en la qual han participat unes 300 persones segons la Guàrdia Urbana, després de sis anys de les protestes a la ciutat.
El president de l'ANC, Lluís Llach, ha destacat que "la república catalana no és un record, és una tasca pendent", i ha assegurat que el mandat de l'1-O segueix viu, informa l'entitat en un comunicat.
Aquest acte ha coincidit amb l'arribada a Urquinaona de la 'Columna 27 d'octubre', un grup de militants independentistes de la Catalunya Nord que va sortir caminant fa 15 dies de Salses (França) i que aquest dilluns acabarà la seva marxa davant del Parlament.