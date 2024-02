L'ANC recorda que la Llista Cívica és una proposta assembleària i ho decidiran els socis

BARCELONA, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha recordat que el seu projecte de Llista Cívica per la Independència per a les eleccions catalanes procedeix de propostes assembleàries de 2022 i 2023, que depèn del resultat de la consulta als socis organitzada per al març i que, si s'aprovar, serà "una agrupació d'electors independent de l'entitat".

Ho ha dit en un comunicat aquest diumenge després que hagin sorgit crítiques a la proposta; sobretot, el manifest de finals de gener de més de 140 membres (inclosos fundadors i exdirigents) advertint de divisió dins de la pròpia ANC, i a més aquesta setmana el cantautor Lluís Llach va criticar la proposta.

L'entitat presidida per Dolors Feliu ha demanat "respecte per a tots els socis que van escollir aquest Secretariat Nacional" i que van aprovar els últims dos fulls de ruta en les Assemblees Generals Ordinàries de 2022 i 2023, i ha recordat que una consulta als socis de l'1 al 14 de març decidirà si l'entitat impulsa la iniciativa.