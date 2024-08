L'ANC reclama obrir una investigació sobre l'actuació policial del dijous a la Ciutadella

L'entitat veu "desproporció" en l'operatiu durant la celebració del ple d'investidura



BARCELONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha enviat aquest divendres al conseller d'Interior de la Generalitat en funcions, Joan Ignasi Elena, una carta en la qual ha reclamat obrir una investigació sobre l'actuació policial del dijous per part dels Mossos d'Esquadra fora del Parc de la Ciutadella mentre se celebrava al Parlament el ple d'investidura de Salvador Illa.

A la carta, consultada per Europa Press, l'entitat ha afirmat que un agent dels Mossos va llançar gas pebre als manifestants, que exercien "una acció de resistència passiva", i que es dirigien al Parlament des d'Arc de Triomf, on minuts abans l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont havia tornat per fer un discurs.

"Als vídeos es pot veure com es tira de manera general i antirreglamentaria una gran quantitat de gas, creant un gran núvol que es va dispersar en direcció al carrer Pujades", ha afegit l'entitat en la missiva, en la qual ha afirmat també que el fet que la gent reculés pel gas podria haver provocat ferits per caiguts i aixafaments.

Així, l'ANC ha assegurat que l'actuació policial va provocar "dificultats de respiració, vòmits, altres molestes als ulls i a la pell de caràcter greu als centenars de persones que hi havia en aquell lloc".

També ha acusat els Mossos d'incomplir el protocol que indica que l'ús del gas pebre es faria en moments puntuals crítics, literalment, i ha assenyalat: "La situació de la porta del parc al costat del carrer Wellington no era ni una situació greu ni hi havia una actitud violenta dels manifestants".

REVISIÓ D'ACTUACIONS

L'ANC ha apuntat també a la carta dirigida al conseller a una "desproporció" en el dispositiu establert per tancar tot el Parc de la Ciutadella i exigeix respectar el dret de manifestació.

Per tot això, l'ANC ha exigit obrir una investigació i depurar responsabilitats, així com la revisió d'operatius i actuacions com el d'aquest dijous "i la seva desproporció, que limita el dret a la ciutadania a expressar davant del Parlament les seves opinions sobre els fets que es debaten".