L'ANC recapta 200 signatures de professors universitaris per la llibertat de Hasél

Aquesta campanya internacional reclama que Hasél sigui candidat al Premi Sàkharov del Parlament Europeu
BARCELONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha impulsat una campanya de suport internacional mitjançant la qual ha recollit més de 200 signatures de catedràtics i professors universitaris "dels 5 continents" que demanen la llibertat del raper Pablo Hasél, amb motiu del 5è aniversari del seu empresonament.
En un comunicat aquest divendres, l'organització independentista ha presentat una carta oberta, signada per més de 200 professors de 95 universitats de 25 països diferents, que també demana que Hasél sigui candidat al Premi Sàkharov del Parlament Europeu.
L'escrit critica l'empresonament de Pablo Hasél i en qüestiona els motius: "Va ser injustament empresonat després d'una polèmica condemna per suposades calúmnies contra la corona i per una suposada apologia del terrorisme".
També defensa "el coratge i la resiliència" de Hasél durant els 5 anys que ha estat a la presó i la seva defensa de la llibertat d'expressió i els drets humans, com els motius per ser candidat al Premi Sàkharov.
POSAR FI A L'EMPRESONAMENT
A més a més, la missiva crida el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa, a prendre "mesures per posar fi immediatament a l'empresonament" de Hasél.
En la presentació de l'escrit, el president de l'ANC, Lluís Llach, també ha demanat l'alliberament de Hasél: "No com un penediment, sinó com la demostració que som una societat que intenta ser civilitzada".