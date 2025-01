L'ANC presenta una campanya per mostrar com l'"espoli fiscal" afecta Rodalies

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional Catalana ha presentat una campanya amb la qual mostra com l'"espoli fiscal" afecta el servei Rodalies, amb el lema 'Única via: independència. Per uns trens dignes', amb accions reivindicatives que faran a diferents estacions en les pròximes setmanes.

En una roda de premsa aquest dimecres, la vicepresidenta de l'ANC, Nohemí Zafra, ha explicat que "la campanya en cap cas pretén reclamar millores autonomistes", sinó visualitzar la necessitat d'un estat propi, en les seves paraules, per poder dissenyar un model real de país de manera lliure, apunta.

La coordinadora de la Comissió de Mobilització de l'ANC, Elisenda Romeu, ha detallat que les accions a les estacions seran de "conscienciació i agitació", en les quals repartiran, entre d'altres, fullets informatius sobre, textualment, l'espoli fiscal a Catalunya i el seu impacte en la manca de finançament a Rodalies.

També repartiran formularis per fer queixes al Síndic de Greuges de Catalunya i altres materials com un còmic que mostra escenes d'afectacions greus en el servei de Rodalies.

La campanya se centra en estacions que concreten un nombre més gran d'incidències a la xarxa ferroviària, i denuncia problemes com retards als trens, avaries i deficiències a les instal·lacions més enllà dels combois i les vies.

ESTACIONS DE LA CAMPANYA

Les accions de la campanya començaran aquest dijous, 16 de gener, a quatre estacions de l'R2-Sud: Sant Vincenç de Calders (Tarragona), Vilanova i la Geltrú, Cubelles i Gavà (Barcelona), i s'aniran repetint en diverses estacions simultànies cada dues setmanes.

Les següents accions estan previstes a Terrassa, Sabadell, Martorell i Vilafranca del Penedès; a Granollers, Sant Celoni, Girona i Figueres; a Lleida, Tàrrega, Cervesa i Manresa; a Tarragona, l'Hospitalet de l'Infant, Tortosa i Alcanar; i a Molins de Rei, l'Hospitalet de Llobregat, Vilassar de Mar i Mataró.

Juntament amb la campanya, l'ANC també prepara un "gran acte" a Barcelona per al dia 29 de març, els detalls del qual encara estan per fixar.

284 DIES D'AFECTACIONS

L'economista Eduard Gràcia, que ha intervingut en la presentació, ha explicat que, el 2022, hi va haver 284 dies amb incidències greus a Rodalies i que el 62% d'aquestes incidències van ser causades per problemes de la infraestructura.

Gràcia ha assenyalat la manca d'inversió en el sistema ferroviari com un dels factors que generen les incidències, i ha subratllat que, a més d'un pressupost insuficient, en les seves paraules, part de les inversions previstes es queden sense desplegar: "L'any 2021 només es va executar el 19% de la inversió a Rodalies de Catalunya", adverteix.