L'ANC envia un informe sobre suposades violacions dels DDHH al "poble català"

Assenyalen la inaplicació de l'amnistia, l'espionatge amb Pegasus i la "discriminació" del català

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha enviat un informe a diverses ambaixades amb suposades violacions dels drets humans per part d'Espanya al "poble català", poc abans que Espanya se sotmeti a l'examen periòdic universal dels drets humans de l'ONU.

Segons informa aquest dimecres l'entitat en un comunicat, s'ha fet arribar el document a ambaixades que "han expressat preocupació o tenen un vincle" amb Catalunya amb l'objectiu que l'avaluació tingui en compte el que consideren una repressió sistemàtica que pateixen els catalans.

En l'informe consultat per Europa Press, exposen diverses situacions que, a parer seu, constitueixen un "patró de repressió estatal", entre les quals inclouen els processos judicials als líders del procés, a banda de la inaplicació de la llei d'amnistia en alguns casos en què consideren que és aplicable.

També assenyalen la "vulneració del dret a la privadesa" pel suposat espionatge il·legal a activistes i polítics mitjançant el programa Pegasus, o les accions judicials per injúries contra la Corona al raper Pablo Hasél, per enaltiment al terrorisme al raper Valtònyc, o per terrorisme al periodista Jesús Rodríguez pel cas Tsunami Democràtic.

A més a més, consideren casos de "brutalitat policial" les actuacions contra els activistes Marcel Vivet, Adrià Sas, Tamara Carrasco i Adrià Carrasco; l'operació Judes, i la intervenció policial dels Mossos durant el retorn fugaç de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Barcelona el 8 d'agost, elements que "amenacen el dret a la llibertat de reunió i d'associació".

Finalment, critiquen la "discriminació" cap a la llengua, la cultura i la identitat catalanes i l'odi cap als catalans, tendències històriques a Espanya, asseguren en l'informe.