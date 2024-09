L'ANC planteja a l'independentisme un decàleg per pensar com aconseguir la República

BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

El ple del Secretariat Nacional de l'ANC ha debatut aquest dissabte a Cardedeu (Barcelona) la guia 'Tesis d'agost' amb 10 punts de partida per aconseguir la República: "Perquè la militància independentista analitzi d'on venim, on som, i decideixi cap a on anem", informa en un comunicat l'entitat presidida per Lluís Llach.

Escrita pel secretari nacional Julià de Jòdar, aborda l'1-O, la posició de l'Estat, els partits parlamentaris, la necessitat de noves formes de lluita, decidir de manera ferma proclamar la República Catalana, i la unilateralitat, entre altres.

A més, el ple ha elegit De Jòdar coordinador de la nova Comissió d'Estructuris de País, que prepararà les àrees necessàries per a un Estat: economia i transició energètica; llengua i cultura; salut, habitatge; terra, pagesia; territori i infraestructures.

També s'ha decidit que les assemblees de base facin aportacions durant l'octubre per elaborar el Full de Ruta, que el Secretariat debatrà per redactar la primera ponència; i s'ha aprovat crear un grup de treball que organitzi el Consell d'Assamblees de Base (CAB).

El ple ha ratificat el suport a l'exsecretari nacional Martí Claret i a Joan Mangues, "joves represaliats pel cas del Consell Comarcal de l'Anoia".