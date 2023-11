L'ANC sobre el pacte PSOE-ERC per l'amnistia: "No sembla que parli d'un nou referèndum"

BARCELONA, 1 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha criticat que el pacte entre el PSOE i ERC per a una futura llei d'amnistia "no sembla que parli d'un nou referèndum ni de legitimar l'1-O".

En un missatge aquest dimecres a la xarxa social X, recollit per Europa Press, ha avisat que una amnistia "com a perdó des de l'Estat pot acabar sent un parany disfressat d'acord històric".

I ha apuntat que qualsevol pacte d'investidura "ha de servir per avançar cap a la independència".