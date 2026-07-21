L'ANC, Òmnium i diverses entitats criden a mobilitzar-se per la Diada: "No n'hi ha prou amb sentir-se independentista"

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium, l'AMI, el Consell de la República (CdRep), la Intersindical i el Ciemen han cridat aquest dimarts a la mobilització unitària de la ciutadania de cara a la Diada de l'11 de setembre: "No n'hi ha prou amb sentir-se independentista. Cal ser-hi, cal mobilitzar-se", ha dit el president de l'ANC, Josep Vila.
Els dirigents de les 6 entitats, han presentat en una roda de premsa a Barcelona les mobilitzacions de la tarda per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta (Tarragona) que, amb el lema 'Hi soc. Hi som', volen demostrar que la societat civil independentista "en contra del que es diu sovint, no ha desaparegut", en paraules del president d'Òmnium, Xavier Antich.
A la capital catalana hi haurà dues columnes: una amb la idea 'Present' des de la Gran Via amb el carrer Casanova, que passarà per la ronda Universitat i finalitzarà a la plaça Catalunya, on coincidirà amb la columna 'Futur', que sortirà des de la Via Laietana, a l'altura de la plaça de la Catedral, i seguirà fins a la ronda Sant Pere per arribar a la plaça Catalunya.
A Girona hi haurà una única columna des de la plaça Pompeu Fabra fins a la Copa per l'avinguda Jaume I, i a Amposta hi haurà una columna des del carrer Sebastià Juan Arbó i una altra des de l'avinguda Santa Bàrbara amb el carrer Elisabets, que coincidiran al pont penjant sobre el riu Ebre.
La manifestació a Barcelona començarà a les 17.14 hores, i a les 18.15 es faran els parlaments institucionals a l'escenari principal de la plaça Catalunya, mentre que a Girona i Amposta començaran a les 16 hores i els actes seran a les 17.14.
També han presentat les samarretes per la Diada que recuperen el color groc, "el més icònic de la història de l'ANC" i protagonista de les manifestacions del 2013 i 2014, amb franges vermelles a les mànigues i el coll, amb el lema a la part davantera i a l'esquena.
JOSEP VILA
Vila ha destacat el caràcter unitari de la convocatòria, un any més: "Dividits no guanyarem mai. Junts serem, i som, molt més forts", i ha cridat a sortir al carrer per la Diada davant un procés de desnacionalització i espanyolització que creu que el govern de Salvador Illa impulsa a Catalunya.
I ha afegit que l'executiu català està sotmès als interessos del PSOE i que, per això, no és capaç d'afrontar problemes a Catalunya com ara l'estat de Rodalies, la crisi de l'habitatge, el "col·lapse" de la sanitat i l'educació, les reivindicacions dels pagesos, la deterioració de les condicions de vida i la situació del català.
Preguntat per la possible presència de membres d'Aliança Catalana en les manifestacions, ha dit que ells no s'adrecen als partits: "Ens adrecem a la gent. No fem, ni hem fet mai, una llista de partits convidats, perquè no en convidem cap, ni una llista de partits vetats", però ha insistit en la defensa dels drets humans.
"Som entitats absolutament compromeses amb els drets humans. Amb tots els drets humans. Amb els de les persones nouvingudes o que fa anys que viuen a Catalunya, també amb els drets dels pobles i el dret de l'autodeterminació, i som entitats absolutament compromeses amb la democràcia", ha dit.
XAVIER ANTICH
Antich ha criticat la "vulneració sistemàtica" dels drets nacionals, lingüístics, culturals, socials, civils i polítics dels catalans per casos com la "repressió" als líders del procés, que diu que continua, per l'espionatge amb Pegasus i les instruccions judicials contra el model educatiu català.
Per això, ha considerat necessari la independència i treballar des de la societat civil per un "projecte de país compartit que no fracturi ni divideixi i que sigui capaç de sumar la catalanitat i l'independentisme de gent vinguda d'arreu".
6 ENTITATS CONVOCANTS
A més de Vila i Antich, també ha intervingut el president de l'AMI, Salvador Cot, que ha reivindicat que els ajuntaments són la trinxera davant els problemes del dia a dia dels ciutadans, i que necessiten un Govern "que pensi i treballi per Catalunya i que no sigui un govern franquícia" de Madrid, i que la independència és una eina bàsica perquè es puguin satisfer aquestes necessitats.
D'altra banda, la vicepresidenta del CdRep, Montserrat Rossell, ha justificat la necessitat de mobilitzar-se per la situació de col·lapse en la qual es troben els serveis públics, a parer seu, que ha atribuït al dèficit fiscal, criticant la proposta de finançament del Govern: "Contempla un augment de 4.700 milions. L'Estat i la Generalitat es riuen de nosaltres, mentre nosaltres els enviem cada any més de 25.500 milions".
El secretari general de la Intersindical, Sergi Perelló, ha afirmat que la independència permet millorar les condicions de vida i treball dels catalans i que, per això, s'ha de construir un país més just i lliure, amb menys extrema dreta: "Els que volen crear un món de persones de primera i de segona, de persones amb drets i sense drets, són un perill per a la humanitat i per al nostre país", ha advertit.
Finalment, el president de Ciemen, David Minoves, ha sostingut que el suport a la independència es manté, i fins i tot creix, a la llum d'enquestes com l'últim CEO: "L'independentisme reviu, cada vegada tornem a ser més", i ha afegit que, per ells, la Diada també va de dir 'no' a uns discursos d'odi, a l'extrema dreta i al feixisme.