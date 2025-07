L'ANC, Òmnium i diverses entitats criden a una mobilització unitària per la Diada

Convoquen manifestacions a Barcelona, Girona i Tortosa (Tarragona) l'11 de setembre a les 17.14 hores

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

L'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, el Consell de la República, la Intersindical i el Ciemen han cridat aquest dijous a una mobilització unitària de la ciutadania per convertir la Diada de l'11 de Setembre en una manifestació que exigeixi a l'Estat espanyol la independència de Catalunya i per defensar l'ús de la llengua catalana arreu del territori.

Amb el lema 'Amb més motius que mai. Independència', les entitats han anunciat mobilitzacions el dia 11 a partir de la tarda a Barcelona, Girona i Tortosa (Tarragona), que finalitzaran amb una intervenció final connectada entre les tres seus, han explicat en una roda de premsa els dirigents de les associacions.

Concretament, les mobilitzacions començaran de manera simultània a les 17.14, i a la capital catalana transcorrerà entre pla de Palau, passeig Isabel II, Colom i finalitzarà al número 1 de la Rambla.

"FORA COMPLEXOS"

El president de l'ANC, Lluís Llach, ha afirmat que l'11-S ha de ser l'orgull dels catalans: "Fora complexos", ha expressat, a més d'afirmar que serà el moment d'exigir als partits polítics que estableixin les complicitats per promoure el camí cap a la independència amb la pressió de la ciutadania i aturar l'espoli fiscal que pateix Catalunya.

"La gent que representem no farem mai més un pas enrere. No serem la crossa de cap renúncia", ha afirmat Llach, que ha instat a la unitat de tots els catalans cap a l'únic camí possible, segons ell: la independència.

CATALANISME INCLUSIU

Per la seva banda, el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha reivindicat un catalanisme inclusiu que abasti els 8 milions de catalans: "També parlem d'orígens i accents diferents perquè aquesta és la nostra riquesa. Volem que el projecte independentista ens interpel·li a tots", ha reivindicat.

En aquest sentit, el president del Ciemen, David Minoves, ha dit textualment que tothom està cridat a participar-hi sense exclusions, per la qual cosa ningú sobra, excepte els discursos d'odi, i ha assenyalat la importància d'assegurar un català accessible per a tothom, que segons ell és un dret al qual han de poder accedir totes les persones "vinguin d'on vinguin".

En preguntar-li per l'eventual presència d'Aliança Catalana en les mobilitzacions, Llach ha afegit que es tracta d'un partit que emet discursos d'odi contra la població i que vulnera d'una manera gravíssima, en les seves paraules, la lluita catalanista i els drets humans.

COMPETÈNCIES PER A CATALUNYA

D'altra banda, el secretari general de la Intersindical, Sergi Perelló, ha fixat com a objectiu de la Diada reivindicar un salari mínim adequat per, en les seves paraules, desterrar la precarietat i enfortir els serveis públics, a més d'aconseguir una jornada laboral adequada, la redistribució de la riquesa i l'habitatge com a dret fonamental bàsic.

El president de l'AMI, Salvador Coll, ha criticat que l'Estat espanyol buida Catalunya de les competències d'autogovern, s'ataca l'escola catalana i el dret a l'autodeterminació, per la qual cosa ha posat en valor el paper del municipalisme per reivindicar els valors que donen sentit a Catalunya.