L'ANC i Òmnium criden a "tenyir" amb estelades l'inici del Tour de França a Catalunya

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium han cridat aquest dimarts a "tenyir" amb estelades l'inici del Tour de França a Catalunya aquest dissabte, diumenge i dilluns per reivindicar durant la prova ciclista el dret de Catalunya a l'autodeterminació, segons ells.
La campanya compta amb el suport del Consell de la República (CdRep) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), i les entitats han creat un web en què es podran consultar els punts de convocatòria, els punts de repartiment d'estelades i material per descarregar en cada etapa i recorregut, han informat l'ANC i Òmnium en un comunicat conjunt.
El president de l'ANC, Josep Vila, demana que el gran aparador mediàtic que suposa el Tour serveixi per tornar a mostrar que el conflicte polític entre Catalunya i Espanya no està resolt, mentre que el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha instat la ciutadania a continuar defensant "de manera democràtica i cívica, el dret de Catalunya a decidir lliurement el seu futur polític".