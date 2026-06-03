L'ANC, Òmnium i el Consell de la República demanen al Papa prioritzar el català

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han adreçat una carta al papa Lleó XIV amb motiu de la seva visita a Barcelona en què demanen "explícitament que prioritzi l'ús del català durant la seva visita".
Ho demanen "especialment" durant la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família, com un missatge que consideren de respecte a la societat catalana, informen les entitats en un comunicat conjunt aquest dimecres.
Les entitats lliuraran una carta al pare abat de Montserrat, Manel Gasch, amb la voluntat que la pugui fer arribar al Papa, en la qual remarquen la "profunda vinculació d'Antoni Gaudí amb la llengua, la cultura i la nació catalanes".
La carta també expressa la preocupació per la situació de la llengua catalana i recorda que Catalunya "continua reclamant el reconeixement del dret a l'autodeterminació dels pobles, d'acord amb els drets humans i la doctrina social de l'Església catòlica".
Més enllà del contingut de la carta, les entitats signatàries alerten del que consideren intents de l'Estat espanyol i de la Conferència Episcopal Espanyola d'utilitzar la visita papal i la figura universal d'Antoni Gaudí "com instruments d'espanyolització i negació de la realitat nacional catalana".