L'ANC, Òmnium i altres entitats criden a fer de la Diada una gran manifestació unitària

Hi haurà manifestacions a Barcelona, Tarragona, Lleida i Tortosa i una concentració a Girona

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

L'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, el Consell de la República (CdRep), la Intersindical i el Ciemen han cridat aquest dijous a convertir la Diada de l'11 de setembre en una gran manifestació unitària amb el lema 'Tornem als carrers: Independència, justícia, país, futur'.

Ho han anunciat en una roda de premsa els dirigents de les principals entitats convocants de la mobilització, amb una fotografia conjunta que vol reflectir "la necessària unitat de l'independentisme", ha destacat el president de l'ANC, Lluís Llach.

"Treballarem plegats, braç a braç, respectant les nostres diversitats però sense renunciar a res", ha subratllat Llach, després d'afegir que la unitat independentista també és indispensable en el terreny dels partits i de la política institucional.

Per Llach, el preu que paguen els catalans per formar part d'Espanya és insuportable, ha dit: "Les conseqüències de la dependència de la metròpoli espanyola ja no és un problema de drets i llibertats, és un problema de supervivència col·lectiva com a societat".

En preguntar a Llach si es permetrà l'accés dels polítics a la zona de convidats, ha respost que han d'estar oberts a tothom qui es vulgui manifestar per la independència: "Els polítics que vinguin ja saben el motiu pel qual ens manifestem. Si venen voldrà dir que el seu compromís és inexcusable".

Pel president d'Òmnium, Xavier Antich, des de la societat civil independentista volen treballar per aconseguir la coordinació i la unitat que la ciutadania els reclama, motiu pel qual ha celebrat que les entitats s'hagin unit per la manifestació d'aquest any "des de la diversitat, la pluralitat i la generositat".

"Fem un front comú per tornar a demostrar que l'independentisme és fort, transversal, intel·ligent i madur estratègicament", ha sostingut, a més d'advertir que no es poden permetre el luxe de perdre cap independentista.

El president de l'AMI, Jordi Gaseni, també ha apel·lat a la unitat dels governs locals i a demostrar l'11 de setembre "que el poble català continua alçat amb una Diada multitudinària, festiva i reivindicativa".

Per part del CdRep, Teresa Vallverdú ha lamentat que Catalunya pateix "el menyspreu de l'Estat pel català, amb gent empresonada sense motiu, exiliats i represaliats per jutges".

El president del Ciemen, David Minoves, ha assegurat que "cal fer un pas" i tornar al carrer per aconseguir una Catalunya millor, més lliure, més justa i per a tothom, i ha cridat tots els pobles que lluiten per la seva emancipació a manifestar-se amb els catalans.

També hi ha intervingut Ester Rocabayera en nom de la Intersindical: ha demanat que la mobilització serveixi per evidenciar que la societat civil continua lluitant per la independència i per viure "en una Catalunya lliure, justa, feminista i en una societat en què es garanteixin tots els drets sense excepció".

MOBILITZACIÓ DESCENTRALITZADA

Amb les entitats de la societat civil, sindical, municipalista, cultural, cooperativista i política, els organitzadors plantegen una Diada descentralitzada a les ciutats de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa "perquè es pugui mobilitzar tot el territori", segons la coordinadora de mobilització de l'ANC, Elisenda Romeu.

A més a més, a cada ciutat s'explicaran "les conseqüències de l'espoli" que representa que Catalunya continuï dins d'Espanya: a Barcelona es parlarà d'habitatge; a Tarragona d'infraestructures, sobretot de Renfe; a Lleida d'agricultura; a Girona de sanitat, i a Tortosa d'aigua i desequilibri territorial.

La manifestació a Barcelona anirà des de l'estació de França fins a Arc de Triomf; a Tarragona, del passeig de les Palmeres al Monument dels Herois del 1811; a Lleida, de la plaça dels Pagesos a la de Ricard Vinyes; a Girona es farà una concentració al carrer Jaume I i a Tortosa hi haurà una manifestació des de la plaça del Vi Mil·lenari fins al parc Teodor Gonzàlez.