L'ANC es manifestarà per la Diada amb el lema 'Via Fora!' a Barcelona

La marxa independentista "interpel·larà Europa" i durà els colors de la UE a la seva tradicional samarreta

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

L'ANC es mobilitzarà a Barcelona el pròxim 11 de setembre per la Diada amb el lema 'Via Fora!' en una manifestació en quatre columnes que convergirà a la plaça Espanya, segons ha informat l'entitat en un comunicat.

En una roda de premsa aquest dilluns, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha afirmat que aquesta manifestació "interpel·larà de manera directa Europa", per la qual cosa per a les samarretes d'aquest any han triat els colors de la bandera de la UE: el groc i el blau.

La manifestació vol aprofitar que Espanya presideix aquest semestre el Consell de la UE per reclamar a Europa que s'impliqui més en el conflicte català i deixi de tractar-lo com un "assumpte intern".

"Volem alçar la veu per fer arribar a Europa que Cataluya és una nació no reconeguda dins l'Estat espanyol i reprimida, i que lluitem en pau, amb eines democràtiques", ha dit Feliu.

UN LEMA MEDIEVAL

Segons ha detallat l'entitat, 'Via Fora!', és un lema medieval que "crida a sortir al carrer a defensar el país i a lluitar per les seves llibertats", i amb el qual l'entitat reivindica la independència a través de vies democràtiques.

"Després del fracàs del diàleg amb Espanya, cal que la ciutadania agafi les regnes i torni a la confrontació", ha reclamat.

La protesta sortirà de quatre punts de Barcelona: la Ciutat de la Justícia, l'Escola Proa, l'Estació de Sants i l'edifici d'Hisenda, "enclavaments de denúncia i reivindicació dels drets i llibertats perdudes pel colonialisme espanyol".

AMB ÒMNIUM I EL CDR

En l'acte polític de la manifestació hi participaran Òmnium i el Consell de la República, a més d'altres entitats de la societat civil que van assistir a la Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista organitzada per l'ANC.

El dirigent de l'ANC Josep Lluís Rodríguez ha explicat que esperen una participació "més massiva d'entitats que en altres edicions" perquè la mobilització serà --ha dit-- el punt de partida del treball en xarxa que ha de desenvolupar el Pacte Nacional del Moviment Civil per la Independència.

Per la seva banda, l'exconseller i membre de la Junta d'Òmnium Cultural Quim Forn ha fet una crida a la participació: "És imprescindible que totes les organitzacions que treballen en diferents fronts perquè aquest país sigui lliure hi siguin el pròxim 11 de setembre".

Per part del Consell de la República, Teresa Vallverdú ha mantingut que la Diada és "un altaveu per demostrar que el moviment està viu, activat, i que no s'ha acabat res".