L'ANC lamenta el "lingüicidi" que pateix el català i recepta la independència

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha lamentat aquest dimecres el "lingüicidi" que pateix el català i ha defensat que només per mitjà de la lluita per la independència es podran revertir les dades de l'última Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població (EULP) de la Generalitat.

"Des d'ara només la lluita per la independència infondrà l'esperit de resistència contra el lingüicidi més subtil", recull un comunicat, després de publicar-se les xifres d'aquesta enquesta, que afirma que l'ús del català com a llengua habitual ha baixat gairebé quatre punts en termes percentuals, després de passar del 36,1% el 2018 al 32,6% de la població el 2023.

L'organització assegura que la minorització de la llengua catalana els últims vint anys "és el resultat d'un lingüicidi, d'una asfíxia premeditada", la qual deriva, a parer seu, d'una supremacia del castellà consagrada en la Constitució espanyola del 1978.

Per l'ANC, l'enquesta reflecteix que "formar part d'Espanya condemna la llengua i la identitat a ser residuals" i sumat, textualment, a l'acatament de la legalitat espanyola dels partits independentistes, impedeix revertir la minorització del català.

"L'única eina que pot garantir la supervivència del català és la República Catalana", conclouen, alhora que aposten per un combat d'alliberament nacional per generar l'entusiasme per cultivar la llengua.