L'ANC lamenta que els responsables de Rodalies "quedin blanquejats" en la protesta de dissabte

BARCELONA 21 març (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) ha lamentat que la voluntat dels convocants de la manifestació pel servei de Rodalies de dissabte de despolititzar-la permet que els responsables de la gestió de la xarxa "quedin blanquejats de les seves responsabilitats".

En un comunicat aquest divendres, afirmen que admetre el suport de partits i sindicats a la concentració els absol de la seva "voluntat persistent i política, de destrossar" la xarxa ferroviària.

La protesta contra les incidències de Rodalies del dia 22 de març ha estat convocada per organitzacions com Dignitat a les Vies, l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), Salvem l'R2 Nord, Avant Catalunya, Defensem l'R3 i Trens Dignes Ebre-Priorat.

L'ANC no rebutja que els seus simpatitzants i socis hi participin, però ha cridat a participar en la manifestació contra el "caos" a Rodalies organitzada per l'entitat el 5 d'abril a l'estació de Sants de Barcelona.

"Una mobilització que sí serà política, que sí serà expressament denunciadora de l'espoli fiscal i estructural que la metròpoli espanyola exerceix sobre la nació catalana des de fa decennis", han afegit.