L'ANC lamenta la detenció "irregular" de 8 menors durant les protestes de la Diada

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha lamentat aquest dissabte la detenció "irregular, amb un ús desmesurat de la força" de 8 menors independentistes per part dels Mossos d'Esquadra durant les protestes d'aquest divendres durant la Diada.
L'ANC ha defensat el dret a la protesta no violenta i ha exigit a la policia catalana "l'exercici de les funcions amb respecte als drets fonamentals de les persones", ha informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
"Són inacceptables les detencions amb violència física i immobilitzacions en el sòl a grups encapsulats que no suposen cap amenaça. I molt menys acceptable és que les famílies dels menors detinguts no siguin informades fins a passades més de 6 hores de la detenció", resa el comunicat.
També critiquen el tracte "vexatori" que van rebre els detinguts per part dels Mossos i les frases intimidatòries als pares, segons apunta l'Assemblea.
L'ANC estudiarà "totes les vies legals per no deixar aquesta acció il·legal sense resposta", i ha traslladat el seu suport a les famílies i els afectats.