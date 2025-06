L'ANC impulsa unes marxes per protestar contra la visita dels reis a Montserrat

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat aquest dilluns diferents marxes per protestar contra la visita dels reis, Felip VI i Letícia, al monestir de Montserrat, per assistir a un acte de celebració del mil·lenari de la seva fundació.

"No és benvingut a Catalunya", sosté l'entitat en un comunicat aquest dijous, en el qual anuncien textualment una marxa democràtica basant-se en la llibertat d'expressió per mostrar un rebuig massiu i pacífic a la visita.

Comptarà amb 3 columnes per fer la marxa a peu (des de Collbató, des del coll de Can Maçana i des de Monistrol de Montserrat fins al Monestir); amb cotxe des de Can Maçana i, en cremallera, des del pàrquing del Cremallera de Montserrat, a Monistrol.