L'ANC impulsa un manifest per demanar a ERC i Junts revertir els acords amb el PSOE

Creuen que comporten la "normalització" de la situació a Catalunya i una reculada per a l'independentisme

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

L'ANC ha impulsat un manifest de recollida de signatures per demanar a ERC i Junts que reverteixin els acords amb el PSOE i es comprometin a no donar estabilitat al Govern central "si no respecta el dret a l'autodeterminació i la voluntat majoritària del Parlament per fer efectiva la independència".

En el manifest, recullen que els acords amb els socialistes per investir Pedro Sánchez com a president del Govern central comporten la "normalització" de la situació a Catalunya, una reculada per a l'independentisme i una renúncia a la via unilateral.

Sobre la llei d'amnistia, consideren que serà positiva en l'àmbit personal per a les persones encausades, però avisen que l'Estat la utilitzarà "com una mostra de benevolència i apaivagament" del moviment independentista.

"ERC i Junts han fet malbé l'oportunitat que havia de bloquejar la investidura fins que l'Estat no respecti el dret a l'autodeterminació", sosté l'entitat indepdentista.

Per això, demanen que es reafirmi al Parlament "el compromís amb l'1-O i amb la voluntat d'independència allà expressada", i aprovar una resolució que impulsi un pacte per la independència per aixecar la suspensió de la DUI.

"UNA RENDICIÓ"

En el cas de l'acord d'ERC amb el PSOE, l'ANC opina que el contingut evidencia que s'acata l'ordre jurídic i constitucional vigent, per la qual cosa consideren que representa "una rendició".

A parer seu, els republicans han acordat donar suport a la investidura a canvi de concessions autonòmiques, com la condonació d'una part del deute de la Generalitat: "Això ens situa en una lògica oposada a la independentista i ens porta a un temps pretèrit ja superat".

En el cas del pacte de Junts amb els socialistes, consideren que és "una aixecada de camisa plantejar un acord polític, que es vol dir 'històric', a través de la simple reproducció de les posicions negociadores d'inici de les parts".

"Una redacció d'intencions i posicions negociadores no mereix pagar aquest preu", assenyala l'ANC.