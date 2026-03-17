L'ANC impulsa una campanya per revertir la situació del català en l'àmbit de la salut

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentat aquest dimarts una campanya per revertir la situació del català en l'àmbit de la salut i combatre la "vulneració dels drets lingüístics".
En un comunicat, expliquen que, amb el lema 'A la salut, en català', volen facilitar que a tothom a qui vulnerin els seus drets lingüístics puguin presentar una queixa i enviar-la a totes les institucions i entitats responsables de garantir aquests drets.
Per fer-ho, l'ANC ha creat un formulari en línia perquè la queixa es pugui fer "en menys d'un minut en format de text o àudio", i voluntaris de l'entitat independentista la recolliran, la processaran i l'enviaran a organitzacions responsables de vetllar per la salut del català.
Entre aquestes entitats hi ha Plataforma per la Llengua; la Bústia del català; el Col·legi de Metges; l'Agència Catalana del Consum; el Síndic de Greuges i el departament de Salut de la Generalitat.
"El futur del català depèn de nosaltres, no en podem deixar passar ni una", ha recalcat el president de l'ANC, Lluís Llach, que ha criticat el Pacte Nacional per la Llengua perquè, a parer seu, fa un bon diagnòstic de la realitat de la llengua però no aporta solucions.
La campanya, que ha començat a l'Hospital Clínic de Barcelona, s'ampliarà a altres hospitals públics de Catalunya durant les pròximes setmanes, i també arribarà als centres d'atenció primària i a la resta de centres de salut.