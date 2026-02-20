L'ANC impulsa una campanya per captar socis que apel·la a implicar-se en el moviment independentista

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
L'ANC, que presideix Lluís Llach, ha impulsat aquest divendres una campanya de captació de socis que apel·la a sumar-se i implicar-se en el moviment independentista amb el lema 'Ser-hi o no ser-hi'.
En un comunicat, l'entitat s'ha inspirat en el monòleg d'Hamlet de William Shakespeare per proclamar que no hi ha prou amb ser independentista i que cal un compromís actiu per part de la ciutadania: "Ser o no ser independentista. Aquesta no és la qüestió, sinó ser-hi o no ser-hi".
Amb aquest objectiu, han publicat un anunci que emplaça la ciutadania a implicar-se i que combina imatges de manifestacions celebrades entre el 2012 i el 2019 amb les d'accions recents, i testimonis de diferents generacions, com la de l'activista Blanca Serra.
El video culmina amb una crida directa a fer-se soci de l'entitat independentista: "Has de ser-hi. Fes-te sòcia o soci de l'ANC".
Dimarts passat ja van enganxar cartells a les seus de Junts, ERC i la CUP i a diferents punts de Barcelona amb missatges per generar debat com 'Ser o no ser independentista. Aquesta no és la qüestió', 'Confiar en els polítics o no confiar-hi. Aquesta no és la qüestió' i 'Portar estelada o no portar-ne. Aquesta no és la qüestió'.