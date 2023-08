L'ANC flama a portar pancartes i 'estelades' en el recorregut de la Volta 2023 a Catalunya

BARCELONA, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha cridat l'independentisme a portar pancartes de la mobilització independentista de el 11 de setembre, samarretes reivindicatives i 'estelades' durant el recorregut de 'La Vuelta a España 2023' a Catalunya.

"És on hi haurà un volum més alt de premsa nacional i internacional, per tant, suposarà una gran ocasió per fer veure al món que l'independentisme segueix més viu que mai!", ha assegurat aquest dijous l'organització en un comunicat.

La competició començarà a Barcelona aquest dissabte i les primeres quatre etapes recorreran diferents municipis de Catalunya fins al dimarts.