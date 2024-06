L'ANC exigeix que l'amnistia a Buch i a l'escorta de Puigdemont "no sigui una anomalia"

BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional Catalana ha defensat que l'amnistia a l'exconseller d'Interior de la Generalitat Miquel Buch i a l'escorta de l'expresident Carles Puigdemont Lluís Escolà "no sigui una anomalia", en un missatge a X recollit per Europa Press.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat l'extinció de la responsabilitat penal de Buch i Escolà "en quedar amnistiats els actes en virtut dels quals va ser declarada la seva responsabilitat criminal en la instància", segons la sentència, consultada per Europa Press aquest dimarts.

"Els jutges han d'aplicar la llei d'amnistia fins a l'últim activista independentista. Que aquest cas no sigui una anomalia, sinó que marqui el camí cap a l'amnistia total i la fi de la repressió espanyola", ha exigit l'ANC.

Buch i Escolà són els primers amnistiats: l'exconseller va ser condemnat per malversació a quatre anys i mig de presó per designar el mosso d'esquadra Lluís Escolà (condemnat a quatre anys) com el càrrec de confiança perquè escortés Puigdemont a l'estranger.

La sala d'apel·lacions s'ha reunit aquest dimarts per resoldre la possible amnistia de vuit condemnes que estaven pendents de recurs de les causes vinculades al procés.