L'ANC estrena un web per consultar sobre la llista cívica i veu les catalanes com unes "plebiscitàries"

BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, i el coordinador d'estratègia de l'entitat, Uriel Bertran, han presentat aquest dijous el web per fer la consulta sobre el seu projecte d'una llista cívica per presentar-se a les pròximes eleccions catalanes, que veuen com "plebiscitàries".

Ho han fet aquest dijous en una roda de premsa a la seu de l'entitat, en què han presentat el web llistacivicaxlaindependencia.cat, a través de la qual consultaran als seus socis entre els dies 1 i 14 de març si volen impulsar la llista cívica per a les eleccions al Parlament previstes l'any vinent.

En concret, la pregunta de la consulta serà: 'Estàs d'acord que l'ANC impulsi la llista cívica per a la independència en les pròximes eleccions al Parlament per tal de fer efectiva la independència?'.

Feliu ha sostingut que li agradaria que els partits plantegessin les pròximes eleccions com unes "plebiscitàries i com una ocasió per fer la independència" i ha assegurat que la iniciativa és independent al que puguin fer les forces polítiques.

SUPERAR L'ABSTENCIONISME

En aquest sentit, ha apuntat que la llista cívica pretén superar la "tendència abstencionista a la qual li falta un projecte que pugui canalitzar la voluntat de fer efectiva la independència" i abandonar l'autonomisme, en les seves paraules.

Preguntada per si creu que la iniciativa pot fomentar la divisió de l'independentisme, Feliu ha argumentat que l'objectiu és aconseguir un projecte per assolir la independència i ha criticat que les negociacions que estan duent a terme tant ERC com Junts amb el govern de Pedro Sánchez "no estan assumides per fer un referèndum".

En la mateixa línia, Bertran ha assenyalat que "la més perillosa de les fragmentacions" és que la gent es quedi a casa i no voti com, a parer seu, va passar en les anteriors eleccions, i que està provocant una política autonomista dels partits independentistes.