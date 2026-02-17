L'ANC enganxa cartells a les seus centrals de Junts, ERC i la CUP a Barcelona

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha encartellat aquest dimarts les portes de les seus centrals de Junts, ERC i la CUP a Barcelona.
L'entitat liderada per Lluís Llach ha publicat a X les fotos de l'acció, recollides per Europa Press, en les quals es pot veure les consignes enganxades a les seus dels partits com 'Ser o no ser independentista, aquesta no és la qüestió'.
'Confiar en els polítics o no confiar-hi, aquesta no és la qüestió'; 'Manifestar-se cada Diada o no manifestar-se, aquesta no és la qüestió' o 'Portar estelada o no portar-ne, aquesta no és la qüestió' són altres lemes amb els quals l'ANC ha dut a terme aquesta protesta contra els partits independentistes.