L'ANC sobre els 50 anys de la mort de Franco: "Franco és mort. El règim no"

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
L'ANC ha sortit al pas aquest dijous sobre els 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco en afirmar: "Franco és mort. El règim no".
"50 anys després tot continua 'atado i bien atado'. Un rei designat pel dictador. Una justícia hereva del franquisme. Una política per aniquilar-nos culturalment i nacionalment", destaquen en una anotació a X recollida per Europa Press.
Després de defensar que "l'única transició vàlida" és la independència, l'ANC adjunta en el missatge una fotografia en la qual es veu el president espanyol, Pedro Sánchez, i el del PP, Mariano Rajoy, encaixant la mà amb un retrat de Franco al fons, acompanyats del rei emèrit; de l'actual rei; del president de la Generalitat, Salvador Illa, i del magistrat del Tribunal Suprem, Manuel Marchena.