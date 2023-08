L'ANC demanar dur estelades a la Vuelta després de quatre "detencions preventives"

LLEIDA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha demanat dur estelades als punts per on passa La Vuelta, després que la Policia Nacional hagi detingut quatre persones per suposades "amenaces" contra la prova ciclista.

"Especialment al seu pas pel Solsonès", ha publicat l'ANC a Twitter, on ha adjuntat una notícia sobre les detencions a la comarca.

L'entitat presidida per Dolors Feliu ha dit que el Govern espanyol en funcions té por que "l'independentisme es faci visible en la retransmissió de la Vuelta. Ho vol evitar amb 'detencions preventives".